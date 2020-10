Frau sticht auf Mallorca auf Hodensack von Ex-Partner ein

Beamte der Guardia Civil haben in Alcúdia im Norden von Mallorca eine Frau festgenommen, die versucht haben soll, ihrem Ex-Freund den Hodensack abzuschneiden. Einer Pressemitteilung zufolge ereignete sich der Zwischenfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag unter freiem Himmel.

Der aus Kolumbien stammenden Frau wird vorgeworfen, den Marokkaner unter dem Vorwand aus einem Lokal gelockt zu haben, ein Schäferstündchen abzuhalten. In der Nähe der Stadtmauer von Alcúdia soll sie dann ein Messer gezückt haben. Der Mann wurde mit Verletzungen auch am Kopf und an einer Wange ins Krankenhaus Inca eingeliefert.

Die Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt. Der Mann und die Frau waren offenbar in der Vergangenheit längere Zeit ein Paar. (it)