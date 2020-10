Mallorca-Ministerpräsidentin besuchte angeblich nach Sperrstunde Bar

Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Francina Armengol, ist angeblich um 2 Uhr in einer Bar in Palma gesichtet worden, obwohl diese bereits um 1 Uhr hätte schließen müssen. Als die Sozialistin draußen vor dem Lokal auf der Terrasse gesessen habe, sei die Polizei aufgetaucht, meldete am Donnerstag die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora online.

Bei dem Etablissement handelt es sich um die "Hat Bar" nahe der Kirche Sant Felip Neri in der Sant-Esperit-Straße. Ultima Hora veröffentlichte die Anzeige der Polizei gegen die Bar. Diese wurde der Zeitung zugespielt. Der Lokalbesitzer verteidigte darin die Tatsache, so spät illegalerweise geöffnet gehabt zu haben, mit der Anwesenheit von Armengol.

Der Fall war wohl schon in den vergangenen Tagen bekannt. Biel Company, Chef der Oppositionspartei PP, forderte im Parlament bereits am Mittwoch den sofortigen Rücktritt der Ministerpräsidentin.

Dass die Lokale wegen der Ansteckungsgefahr mit Corona nur bis 1 Uhr nachts geöffnet bleiben dürfen, war von der Balearen-Regierung bereits vor einigen Wochen beschlossen worden. (it)