Im TV: Mehr Zeit für Mallorcas Muskelberge

"Wir sind gerne Freaks! Normal ist langweilig.“ Sie sind die skurrilsten Auswanderer und die stärksten Einwohner von Mallorca: Caro und Andreas Robens. Vox widmet den Kult-Auswanderern eine neue eigene Doku-Soap.

„Caro & Andreas – 4 Fäuste für Mallorca“ erzählt von ihren Anfängen, ihren Erfolgen und Misserfolgen, ihren lustigsten und kritischsten Momenten, ihrem gemeinsamen Wandel, ihrer Ehe. Wer sind diese Robens? Wo kommen sie her? Was macht sie aus? Wie haben sie sich auf Mallorca entwickelt? Beruflich, optisch, ihre Beziehung, ihre Liebe. Was hält diese beiden zusammen? Die erste Folge ist am Montag, 26. Oktober, ab 21.15 Uhr zu sehen.

Das erwartet die Zuschauer: Caro und Andreas stehen unter Druck. Mit ihrem Fitnessstudio verdienen die Mallorca-Auswanderer zurzeit keinen Cent. Kassensturz auf Mallorca. Welche Pläne haben Caro und Andreas jetzt? Wie kämpfen sich die beiden Bodybuilder aus der Krise zurück?

Dabei sollte dieses Jahr ganz im Zeichen der Liebe stehen. Nach zehn Jahren Ehe wollen die Auswanderer noch einmal „Ja!“ zueinander sagen. Corona im Nacken. Die zweite Hochzeit vor der Brust. Das bedeutet, Caro braucht ein Kleid, Andreas einen Anzug, die beiden eine Location.

Es kommt ein Trauredner auf die Insel. Und der hat noch keine Ahnung, auf was für ein Brautpaar er sich da eingelassen hat. Ein Liebespaar der Extreme. Andreas, der Choleriker, Caro, die gestählte Bodybuilderin. Der Umgangston ist oft rau, ihr Auftreten polarisiert.

Zuvor ist ab 20.15 Uhr die Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ zu sehen, mit der Caro und Andreas bekannt wurden. In dieser Folge liegt der Fokus allerdings auf den Wahl-Mallorquinern Frank und Ina Knöttgen.