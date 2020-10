Armengol entschuldigt sich für umstrittenen Barbesuch

Die balearische Regierungspräsidentin hat sich für ihren nächtlichen Barbesuch in Palma de Mallorca entschuldigt. "Was passiert ist, tut mir sehr leid", erklärte sie dem regionalen Fernsehsender IB3.

"Ich verstehe sehr gut, dass viele Menschen auf den Balearen deshalb beunruhigt sind. Ich möchte eine sehr klare Botschaft an alle Bürger aussenden. Ich fühle mich wirklich schlecht wegen dieser Vorfälle. Aus diesem Grund entschuldige ich mich, wenn ich auf unfreiwillige Weise den Eindruck eines entspannten Miteinanders vermittelt habe. Das ist ganz und gar nicht, was unser Land braucht", erklärte Armengol.

Ihre Entschuldigung sei aufrichtig, betonte die Politikerin weiter. "Ich bin mir bewusst, dass ich den Bürgern ein unangemessenes Bild vermittelt habe."

Wie MM berichtet hatte, hatten Anwohner in Palma der Nacht vom 6. Oktober um 2 Uhr wegen Ruhestörung die Polizei gerufen. Beim Eintreffen stieß sie auf die Ministerpräsidentin vor beziehungsweise in einer Bar in Palma. Laut aktuellen Anti-Corona-Regeln müssen Lokale spätestens um 1 Uhr nachts schließen.