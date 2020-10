Frau auf E-Roller bei Unfall in Palma schwer verletzt

Eine Frau auf einem E-Roller ist in Palma von einem Auto angefahren worden. Foto: Youtube: Ultima Hora

Eine Frau ist auf ihrem Elektrofahrzeug in der Nähe der Plaça d'Espanya in Palma von einem Auto angefahren worden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Der Unfall ereignete sich am Montagmittag, als die Frau mit ihrem Gefährt den Fußgängerüberweg überquerte, der den Parc de Ses Estacions und die Plaça d'Espanya verbindet. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde sie dabei von einem Auto umgefahren und stürzte zu Boden. Ein weiteres Fahrzeug konnte dem Geschehen ebenfalls nicht mehr ausweichen.

Polizei und Rettungskräfte trafen innerhalb weniger Minuten am Unfallort ein und leiteten den Verkehr auf benachbarte Fahrspuren um. Die Frau erlitt Prellungen am ganzen Körper und schrie vor Schmerzen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei ermittelt derzeit, ob sie oder der Autofahrer eine rote Ampel missachtet hatten.