Flughafen von Mallorca investiert in Pisten und Nachhaltigkeit

Der Airport von Palma de Mallorca investiert in die Zukunft: Für 18,5 Millionen Euro soll die Rollfeldmarkierung durch nachhaltigere LED-Technologie ersetzt werden. Geplant sind schnellere Abfahrtswege zu den Flughafenpisten eingerichtet und eine Erneuerung des Rollfeldbelags.

Die Arbeiten finden während einer Phase geringer Aktivität am Flughafen statt und beginnen am 2. November. Betroffene Anwohner wurden bereits informiert, gab Flughafenbetreiber Aena bekannt. Die zu sanierende Nord-Piste wird ab diesem Datum für 45 Tage geschlossen. Der Flugverkehr wird in diesem Zeitraum über die Südpiste durchgeführt, das heißt, dass Flugzeuge Can Pastilla überfliegen müssen.

Die Erneuerung des Pistenbelags soll Entwässerungsmaßnahmen erleichtern und das Reibungsniveau bei Starts und Landungen verbessern. Die schnelleren Zufahrtswege sollen für mehr Pünktlichkeit, vor allem bei Flügen zwischen den Balearen-Inseln, sorgen.