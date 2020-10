Neue Inselpfarrer bitten zum Feiertags-Stelldichein

Seit Anfang September bekleiden Martje Mechels und Holmfried Braun als Nachfolger von Heike Stijohann gemeinsam das Amt des evangelischen Pfarrers für Mallorca und die Nachbarinseln. Am Reformationstag (31. Oktober) stellen sich beide um 12 Uhr in der Kirche La Porciúncula (Playa de Palma) offiziell Mitgliedern und Freunden der evangelischen Kirchengemeinde auf den Balearen vor.

Auf einen Empfang im Anschluss an die Veranstaltung muss leider coronabedingt verzichtet werden. Zu Allerheiligen (1. November) gedenkt das Pfarrersduo um 12 Uhr außerdem gemeinsam mit seinem katholischen Kollegen Andreas Falow und Konsulin Karin Köller in der Kirche Santa Cruz in Palma der in diesem Jahr verstorbenen deutschen Residenten.