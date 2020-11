Briten sollen "so schnell wie möglich" wieder nach Mallorca

Lloyd Milen, der britische Generalkonsul für Katalonien, die Balearen, Aragon und Andorra, ist am Montag mit Carmen Planas, Präsidentin der balearischen Unternehmerverbände (Caeb) zusammengetroffen, um über die Wiederbelebung des britischen Tourismus auf Mallorca zu sprechen.

Man sei übereingekommen, "Kräfte zu bündeln", um britische Urlauber "so schnell wie möglich" zurückzugewinnen, erklärte Planas. Kaum ein Markt sei für die balearische Tourismusindustrie so wichtig wie der britische. Gleichzeitig zeigte sich die Caeb-Präsidentin allerdings besorgt über den Boris Johnson angekündigten einmonatigen Lockdown im Vereinten Königreich. Damit folgt das Land den zunehmenden Mobilitätseinschränkungen in Frankreich, Deutschland und Belgien zur Eindämmung der zweiten Welle der Corona-Pandemie.

Unterdessen forderten Reiseveranstalter wie Jet2 und Tui eine Klarstellung von der britischen Regierung im Hinblick auf Reisen ab dem 5. November. Es bestehen große Zweifel hinsichtlich des Reiseverkehrs auf die Kanarischen Inseln.