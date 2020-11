Zum Wochenende wird es sommerlich auf Mallorca

Der November ist auf Mallorca mit ungewöhnlich milden Temperaturen gestartet. Nach Angaben von Meteorologin María José Guerrero von der staatlichen Wetterbehörde Aemet kletterte das Thermometer zwei bis vier Grad höher als in dieser Jahreszeit üblich.

Der Sturm, der zurzeit die iberische Halbinsel aufsucht, werde keine oder nur wenige Auswirkungen auf Mallorca haben, ergänzte die Wetterfrau. Für Mittwoch kündigt Aemet viele Wolken und vereinzelte Regenfälle an. Die Nachttemperaturen steigen und liegen nicht unter 16 Grad. Tagsüber wird es dagegen mit Höchsttemperaturen von maximal 21 Grad etwas kühler. Es weht ein frischer Nord- und Nordostwind.

Am Donnerstag geht es ähnlich wechselhaft weiter. Allerdings klettert das Thermometer wieder auf bis zu 24 Grad, nachts wird es wieder etwas frischer. Am Freitag wird es mit bis zu 26 Grad richtiggehend sommerlich, damit liegen die Werte sechs Grad über den zu dieser Zeit üblichen Temperaturen. Auch am Samstag setzt sich die Wärmeperiode laut Aemet voraussichtlich fort.