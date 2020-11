In Ibiza gestartetes Flugzeug vermisst

Mit einer großangelegten Suchaktion wird nach einem zweimotorigen Flugzeug gefahndet, das am Dienstagabend in Ibiza gestartet und seitdem spurlos verschwunden ist.

Nach Angaben der spanischen Zeitung "La Vanguardia" hob das Flugzeug um 18.45 Uhr ab. Die Maschine sollte eine Stunde später am Flughafen Reus in Tarragona landen, kam dort aber nie an. Als sie das Mittelmeer in Höhe des Ebro-Deltas überflog, riss der Kontakt ab.

Seenotrettung und Luftwaffe durchkämmten das Gebiet nördlich von Castellón und südlich von Tarragona auf der Suche nach einer möglichen Absturzstelle, bislang jedoch ohne Ergebnis.