Wohnung in Palma völlig ausgebrannt - Katze tot

Bei einem Feuer ist am Mittwoch eine Dachgeschosswohnung in Palma de Mallorca vollkommen ausgebrannt. Eine Anwohnerin musste wegen einer Rauchvergiftung im Krankenhaus behandelt werden, die Katze der Frau starb in den Flammen.

Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen wurden um 10 Uhr morgens an den Unglücksort in der Avenida Gabriel Alomar im Zentrum von Palma gerufen. Die Flammen hatten die Wohnung fast völlig zerstört, Terrassenfenster zerplatzten wegen der großen Hitzeentwicklung.

Der Vorfall lockte zahlreiche besorgte Schaulustige auf die Straße. Die Brandursache ist noch unklar.