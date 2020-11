Armengol: Vorerst keine Ausgangssperre für Mallorca

Derzeit droht auf Mallorca keine Neuauflage der Ausgangssperre, wie es sie im Frühjahr während der ersten Corona-Welle gegeben hatte. Das sagte die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol am Mittwochvormittag im Rahmen eines Pressetermins auf Ibiza.

Eine so drastische Maßnahme sei derzeit nicht zu rechtfertigen. Schließlich sei die epidemiologische Lage auf den Inseln derzeit deutlich besser, als in anderen Gegenden Spaniens. Balearenweit liege die Inzidenzrate der vergangenen 14 Tage bei 253,51 Fällen pro 100.000 Einwohnern und damit halb so hoch wie in den besonders stark betroffenen Regionen des Landes. Auf Mallorca lag die Rate zuletzt bei 240.

Die Balearen-Regierung setze derzeit darauf, dass sich die Bürger an die geltenden Einschränkungen halten. Auch Javier Arranz, Sprecher des Kommitees für Infektionskrankheiten auf den Balearen, schloss am Mittwoch einen erneuten Hausarrest vorläufig aus. „Bevor es dazu kommt, würden wir erst zu anderen Maßnahmen greifen wie etwa der Schließung der Flughäfen”, sagte er.