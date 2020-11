Kostenlose Corona-Schnelltests für Mallorca-Urlauber

Ab der kommenden Urlaubssaison will die Balearen-Regierung die Kosten für Corona-Schnelltests für Urlauber, die nach Mallorca und die Nachbarinseln kommen, übernehmen

Empfohlen wird den Angaben zufolge ein PCR-Test noch am Abflugsort. Touristen, die bei Ankunft auf den Inseln aber kein Ergebnis vorweisen können, sollen am Flughafen und an den Häfen kostenlos einen Antigen-Test, besser unter der Bezeichnung Schnelltest bekannt, machen können.

Dies wurde auf einem Treffen von Regierungspräsidentin Francina Armengol mit Hoteliers der Inseln beschlossen. Erst vor wenigen Tagen hatten deutsche und britische Reiseveranstalter auf einem Tourismus-Forum in Palma eine Finanzierung der Tests aus der Ökosteuer gefordert.

Die kommende Saison beginnt im März mit der Osterwoche.