Sammelaktion für Winterkleidung für Familien in Not auf Mallorca

Eigentlich kümmert sich Inselresident Michael Busse mit seinem Fussicamp in Santanyí und Cala Millor um fußballbegeisterten Urlaubernachwuchs. Doch in Coronazeiten liegen seine Kurse vorerst auf Eis. Stattdessen hilft der Sportler nun in Not geratenen Familien mit Kleiderspenden für den Winter.

In Deutschland sammelte er Kleidung im Wert von 20.000 Euro, dabei griff ihm auch die Textilkette Ernsting’s Family unter die Arme. 2500 Euro investierte er selbst in Babysachen. Am Mittwoch übergab Busse zusammen mit Ex-RTL-Bachelor Paul Janke 14 Kleiderkartons an die Hilfsorganisation Hope Mallorca in Santanyí.

Am Donnerstag verteilte er weitere 150 Jacken an Familien in Cala Rajada, seinem Zweitwohnsitz. Auch ein Treffen mit dem Bürgermeister ist geplant. „Wir wollen den Mallorquinern zeigen, dass wir Deutschen auch etwas gegen die Not unternehmen”, erklärte der 47-Jährige. Für Publicity sorgt ein Kamerateam von RTL, das die Aktion begleitet. (mais)