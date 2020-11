Nur noch 20 Hotels in Palma de Mallorca geöffnet

In Palma haben aktuell nur noch 20 Hotels der insgesamt 72 geöffnet. Ein noch nie dagewesener Zustand, wie Javier Vich, der Vereinigerung der Hoteliers von Palma und Cala Mayor, bestätigt. In anderen Jahren waren zu diesem Zeitpunkt oft noch mehr als 95 Prozent der Hotelanlagen geöffnet. Voraussichtlich werde diese Zahl in den nächsten Wochen weiter sinken. "Es gibt schlicht keine Nachfrage", so Vich.

Diese außerordentlich niedrige Quote hat viele, bereits bekannte, Ursachen, unter anderem die Ausgangssperren und Restriktionen auf dem spanischen Festland und vielen europäischen Ländern mit stark heruntergefahrenem Flugangeboten.

Die Bettenauslastung bei den noch geöffneten Hotels liegt oft knapp bei 15 Prozent, was unrentabel ist.

Die berühmten Hotels Castillo Hotel Son Vida, El Balanguera und Es Príncep haben nun ebenfalls geschlossen, ein absolutes Novum für einige der Etablissements. Oft schlossen sie nur eine kurze Zeit im Winter, um Instandhaltungen vorzunehmen.

Vor März werde man nicht wieder öffnen, so eine Verlautbarung des Vorsitzes der Hotelvereinigung von Palma. Alles hänge vieles von der Schnelltest-Entwicklung am Flughafen von Son Sant Joan in Palma de Mallorca und an den Abflugsorten der Quellmärkte ab. (dk)