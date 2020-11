150 Menschen demonstrieren in Palma de Mallorca gegen Sexualdelikt

Am Freitag haben 150 Menschen auf der Plaza Espana von Palma de Mallorca demonstriert. Sie brachten ihre Wurt gegen das in Palmas Stadtteil Secar de la Real verübten Sexualmord zum Ausdruck. Eine Gesellschaft, in der Frauen frei und ohne Angst leben können, war ihr Motto.

Die Zusammenkunft war von Frauenbewegungen von Mallorca initiiert worden. Sie fordern Politiker auf, einen weiteren Schritt nach vorne zu tun, im Kampf gegen den "machismo". (dk)