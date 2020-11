Ärger mit den Pferdekutschen in Palma de Mallorca

Die Tierschutzvereinigung aus Palma de Mallorca, Progreso en Verde, möchte Anzeige gegen die Stadt Palma erheben. Grund sind die von ihnen angeprangerten Zustände der Pferdekutschen, die Touristen durch die Stadt fahren. In Augen der Tierschutzorganisation sei dies eine Ausbeutung der Pferde.

Der Vorsitzende des Tierschutzbundes Guillermo Amengual spezifiziert, dass es sich um das Nichteinhalten eines 2014 getroffenen Abkommens handelt. Dort war festgehalten worden, dass die Regeln der Pferdekutschenbetreiber strikter und der Schutz der Tiere aufgewertet werden sollte.

Die Glöckchen, die oftmals an den Pferden befestigt seien, seien zum Beispiel nicht im Sinne des Tierschutzes und laut der Verordnung von 2014 verboten. Für die Tiere sei das Schellengeläut aufgrund ihres sensiblen Gehörs sehr schädlich. Die Glocken werden in unmittelbarer Nähe der Pferdeohren angebracht.

Weiter prangern sie an, dass die Pferde mit den Kutschen auf der Straße Conqueridor im Zentrum von Palma stehen müssen. Diese "Warteschlange" der Kutschen sei vor einigen Jahren als Provisorium gedacht gewesen. Seit Jahren werde jedoch nichts an dem Zustand verändert. Die extreme Steigung und der mangelnde Schatten im Hochsommer machten den Tieren zu schaffen, so der Tierschutzverein.

Die Lizenzen für die Kutschen werden üblicherweise vererbt. Die Pferdeschützer halten diese Regelung für nicht angebracht, auch hatte das Rathaus gegen diese Vergabe gestimmt. Der Inselrat erlaubt jedoch weiterhin diese Vorgehensweise. Aktuell gibt es 28 Lizenzen in Palma, jede im Wert von zirka 50.000 Euro. Die Ablösesumme der Lizenzen beliefe sich auf fast 1,5 Millionen Euro. Die Tierschützer wünschen sich einen kleinen Schritt in die richtige Richtung. "Es ist viel Geld, aber mit einer Ablöse pro Jahr als symbolische Handlung wäre bereits etwas getan", so Amengual.

Das Rathaus gibt Personalmangel für die schleppende Aktualisierung der Verordnung zu dem Thema an. Die Pandemie habe andere Dinge auf die Agenda gebracht. (dk)