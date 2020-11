Parkhaus am Flughafen von Palma nach Brand wieder geöffnet

Der Brand, der sich im Parkhaus des Flughafens von Palma de Mallorca am Freitag ereignete, ist wieder vollständig unter Kontrolle gebracht worden. Wie MM berichtete, war am Freitag um 13 Uhr aus ungeklärter Ursache ein Auto im vierten Stock in Brand geraten. Um 14 Uhr hatte die Feuerwehr des Flughafens die Flammen bereits unter Kontrolle gebracht. Das Parkhaus war ab 14.30 Uhr wieder benutzbar.

Nationalpolizei und Guardia Civil hatten während des Feuers die Zone abgeriegelt. Zuvor hatten viele Autobesitzer um jeden Preis versucht, ihre in dem Gebäude geparkten Autos in Sicherheit zu bringen. Beim Notrufdienst 112 gingen viele Anrufe ein, um Alarm zu schlagen.