Caroline Fabian präsentiert Mallorca-Kochbuch in Santanyí

Normalerweise steht Privatköchin Caroline Fabian von Ostern bis November im Dauereinsatz am Herd. In diesem Jahr nutzte sie die Coronakrise, um ihr Mallorca-Kochbuch fertigzustellen. Ende August erschien es im DK-Verlag, auf der Insel ist es bereits jetzt ein Renner.

Am Mittwoch, 11. November, präsentiert sie ihr Werk, das in Zusammenarbeit mit den Fotografen Ingolf Hatz und Julia Hildebrand entstanden ist, bei einer Signierstunde in Santanyí. Von 11 bis 13 Uhr ist Fabian im Bistro "Sa Botiga" direkt neben der Pfarrkirche St. Andreu zu Gast.

Der Eintritt ist frei, aber um Anmeldung wird gebeten. Kontakt: 690 218 709, 971 074647, iflohr.santanyi@gmail.com.