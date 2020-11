Wanderer verursachen Staus in der Serra de Tramuntana auf Mallorca

Die coronabedingt fehlenden Ausflugsmöglichkeiten auf Mallorca haben dazu geführt, dass sich derzeit so viele Wanderer wie selten in der Serra de Tramuntana aufhalten. Der von Alaró hinauf zur Burg führende Weg musste am Sonntag wegen des großen Autoandrangs gegen Mittag von der Polizei gesperrt werden. Der einzige dort tätige Lokalpolizist verhängte laut Medienberichten fünfmal ein Bußgeld gegen Parksünder.

Auch vor dem Dorf Biniaraix bildeten sich Staus. Das liegt nach Recherchen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora daran, dass die google-gestützten Navigationsgeräte in den Autos die Menschen regelmäßig auf eine gesperrte Straße leiten. Die zuständige Gemeinde Sóller kündigte unterdessen an, sich in dieser Angelegenheit mit dem US-Internetkonzern in Verbindung setzen zu wollen.

Wegen der Coronakrise sind Kinos und Theater auf Mallorca weiterhin weitgehend geschlossen. Auch andere Unterhaltungsmöglichkeiten gibt es kaum, zumal ab 0 Uhr eine streng überwachte Ausgangssperre gilt. (it)