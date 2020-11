TV-Tipp: Eine Reise entlang der goldenen Küste

Wenn man schon in diesen Tagen nicht so einfach physisch reisen kann, so nimmt die Reportage „Spaniens Goldküste – Eine Reise von Tarragona nach Barcelona” den Zuschauer doch zumindest virtuell mit auf den Weg. Sie läuft am Dienstag, 10. November, ab 20.15 Uhr bei ARD Alpha.

Die langen goldfarbenen Sandstrände haben der Region zwischen Tarragona und Barcelona ihren Namen gegeben – Costa Dorada, die „Goldene Küste”. Schon die Römer schätzten diesen Küstenabschnitt Spaniens und vor allem das milde Klima. Die Filmautorin Juliane Hipp besucht in Tarragona das große Stadtfest Santa Tecla mit seinen spektakulären Castells, den Menschentürmen – eine Tradition, die in Spanien nur die Katalanen pflegen. Juliane Hipp fährt in das Hinterland Tarragonas, in die Weinregion El Priorat und nach Sitges – ein trubeliger Ferienort mit vielen kleinen Läden, Boutiquen, Galerien und Ateliers.

Nicht weit entfernt liegt das Weinanbaugebiet Penedès, bekannt durch den berühmten katalanischen Schaumwein Cava. Höhepunkt der Reise aber ist die Hauptstadt Kataloniens, Barcelona: die Stadt des katalanischen Jugendstils und Boomtown am Meer. Wäre Barcelona ein Mensch, würde man sagen: Sie ist sexy, sie hat Charakter und steckt voller Geschichten.