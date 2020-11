Protest-Kundgebung gegen Lockdown in Mallorcas zweitgrößter Stadt

In Manacor, der zweitgrößten Stadt auf Mallorca, wird der Unmut über den lokalen Lockdown größer. Etwa 200 Menschen protestierten am Montagabend auf dem Sa-Bassa-Platz. Es handelte sich vor allem um Gewerbetreibende, darunter Händler und Restaurantbesitzer. Angesichts hoher Coronazahlen gilt in Manacor seit mehr als einer Woche der Lockdown.

Die Protestler forderten von der Balearen-Regierung andere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronainfektionen. Die Verluste hätten sich bereits zu sehr angehäuft. Die Personen hielten deswegen ihre Handylichter in die Höhe.

Im Rahmen des Lockdowns sind die Innenräume von Restaurants und Bars in der Stadt geschlossen. Nur die Terrassen dürfen zeitweise öffnen, lediglich 50 Prozent der üblichen Gäste können hinein.

Bürgermeister Miquel Oliver hatte sich bereits vor einigen Tagen offiziell bei der Balearen-Regierung über den Lockdown beschwert. Der Politiker und einige Mitglieder seines Teams nahmen deswegen auch an der Kundgebung teil. (it)