Keine Kontrollen im Mallorca-Airport für Einreisende aus abgeriegelten spanischen Regionen

Wer aus coronabedingt abgesperrten spanischen Autonomieregionen in einem Flugzeug auf Mallorca landet, wird auf der Insel nicht kontrolliert. Dies meldeten lokale Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Vertretung der Zentralregierung ("Delegación de gobierno").

Den Einreisenden wird demnach auch nicht ein speziell kreiertes Papier abverlangt, das ihnen erlaubt, trotz dieser harten Restriktionen zu reisen. Abgeriegelt sind in Spanien derzeit wegen der hohen Corona-Inzidenz Regionen wie etwa Asturien.

Ohnehin werden am Flughafen Son Sant Joan schon seit Monaten keine Gesundheitskontrollen bei Einreisenden aus dem Inland durchgeführt. Nicht wenige Fälle auf den Balearen sollen "importiert" worden sein, weswegen die Regierung von Francina Armengol bereits wiederholt in Madrid ersucht hatte, Gesundheitskontrollen auch für Inländer machen zu dürfen. (it)