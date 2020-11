Lockdown in Manacor um zwei Wochen verlängert

Gegen den Willen mancher Bewohner bleibt Mallorcas zweitgrößte Stadt Manacor im lokalen Lockdown. Die Balearen-Regierung verlängerte die Maßnahme am Mittwoch um weitere zwei Wochen bis zum 26. November.

Gleichzeitig beginnt die Ausgangssperre in diesem Zeitraum um 22 Uhr und endet um 6 Uhr. Der Ortsverwaltung bleibt die Entscheidung über die Öffnung von Außenterrassen von Bars oder Restaurants überlassen. Damit kommt man den Forderungen der Gastronomen nach. Innenräume bleiben aber weiterhin für Gäste geschlossen, der Konsum an der Theke ist nicht erlaubt. Ebenso müssen alle Gastronomiebetriebe spätestens um 22 Uhr schließen. Die Verordnung tritt am Donnerstag, 12. November, in Kraft.

Die ersten zwei Wochen des lokalen Shutdowns haben in epidemiologischer Hinsicht eine deutliche Verbesserung gebracht. Lag die 14-Tage-Inzidenzrate Ende Oktober noch bei 662 pro 100.000 Einwohner und die Positivitätsrate bei 17,5 Prozent, waren diese Werte bis zum 9. November auf 572 beziehungsweise 5 Prozent gesunken.