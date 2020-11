Diese drei Dörfer auf Mallorca sind weiterhin coronafrei

Es sind drei Bilderbuchdörfer, und dort gibt es keinen einzigen Covid-19-Fall. Während sich die Pandemie andernorts auf Mallorca ausbreitet, sind Estellencs, Petra und Fornalutx zurzeit coronafreie Zonen.

Dies geht aus den Daten hervor, die die Gesundheitsbehörden am Dienstag bereitgestellt haben. Bis zum Montag meldeten auch die Bergdörfer Búger und Escorca keine einzige Infektion, aktuell gibt es dort jeweils einen einzigen Fall.

Am deutlichsten stieg die Zahl der aktiven Fälle in Santanyí, nämlich von 37 auf 49 in zwei Tagen. Hauptinfektionsherd in dem bei Deutschen beliebten Ort im Osten von Mallorca ist ein Seniorenheim. In der Inselhauptstadt Palma wurden elf weitere Fälle gemeldet, die Zahl der aktiven Coronainfektionen liegt damit bei 1685.

Insgesamt meldeten die balearischen Gesundheitsbehörden am Mittwoch 184 neue Coronafälle nach Madrid. Die Positivitätsrate der Tests betrug 5,17 Prozent. (mais)