Einbrecherin flieht auf Mallorca auf E-Scooter vor Polizisten

Polizisten haben in Palma de Mallorca eine Einbrecherin festgenommen, die vor ihnen auf einem E-Scooter geflohen war. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen, als die Frau dabei beobachtet wurde, wie sie mit einem Meißel in ein Gebäude einsteigen wollte.

Die Verfolgungsjagd ging in mehreren Straßen und Gassen im Viertel Pere Garau über die Bühne. Den Polizisten gelang es am Ende, dem E-Scooter mit Hilfe eines Einsatzfahrzeugs den Weg abzuschneiden. Anwohner hatten die Polizei angerufen. Eine weitere an der Tat beteiligte Frau wurde sofort festgenommen.

Bei den Kriminellen handelt es sich um zwei 19 und 23 Jahre alte Spanierinnen. Eine von ihnen ist wegen einschlägiger Delikte bereits polizeibekannt. (it)