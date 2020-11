Bei Ibiza verschwundenes Flugzeug: Leiche im Meer entdeckt

Die Leiche eines der beiden Insassen eines Kleinflugzeugs, das am Dienstag, 3. November, gegen 19 Uhr nahe von Mallorcas Nachbarinsel Ibiza verschwunden war, ist gefunden worden. Das meldete am Donnerstag die katalanische Nachrichtenagentur ACN. Es handelt sich um den 42-jährigen Marc. F.

Der Tote wurde von Fischern unweit von Castellón im Meer treibend entdeckt. Marc F. war Vizevorsitzender des Camping-Vereins von Tarragona.

Die gelbe Piper Seneca sollte von Ibiza nach Reus in Katalonien fliegen, kam dort aber nie an. Das Flugzeug gehörte einem Club von Hobbypiloten in Reus. Der weitere Insasse der Piper war ein 35-jähriger katalanischer Lokalpolizist. (it)