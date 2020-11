PCR-Tests auf Mallorca jetzt auch für Reisende vom Festland gefordert

Die Wirtschaftsverbände auf Mallorca sowie die konservative Oppositionspartei PP fordern von der Zentralregierung, die Corona-Testpflicht auch auf Einreisende vom spanischen Festland auszuweiten. Bislang müssen nur Urlauber und Reisende aus dem Ausland per Testergebnis nachweisen, dass sie frei von Covid-19 sind. Die neue Reiseregel für Ankömmlinge aus nicht-spanischen Risikogebieten gilt ab 23. November.

Die Präsidentin des balearischen Arbeitgeberverbandes (Caeb), Carmen Planas, sagte, es sei sicherzustellen, dass "die Balearen ein sicheres Reiseziel sind". Menschen, die sowohl von inländischen als auch von ausländischen Orten über die Häfen und Flughäfen der Inseln auf den Balearen eintreffen, "sollen durch negative medizinische Tests, einschließlich PCR, beweisen, dass sie nicht infiziert sind, vorausgesetzt, sie kommen aus einem Hochrisikogebiet". Das Ziel bestehe darin, jenes "Vertrauen zu schaffen", das für die gesamte touristische Wertschöpfungskette und die Wirtschaft der Insel notwendig ist, sagte Planas.

Maria Frontera, Präsidentin des mallorquinischen Hotelverbandes (Fehm), sagte ganz im Sinne des spanienweiten Verbandes (Cehat), dass "die sanitären Kontrollen, die sowohl für die ausländischen als auch für die von der spanischen Halbinsel kommenden Besucher durchgeführt werden, auch diagnostische Tests sein können, und nicht nur PCR-Tests". Cehat hatte in diesem Sinne schnelle und kostengünstige Tests gefordert, "um allen Reisenden den Zugang zu erleichtern und die Mobilität zu gewährleisten".

Auch der konservative Oppositionsfüihrer im Balearen-Parlament, Biel Company, forderte die Regionalregierung und Madrid auf, die Pflicht für PCR-Tests auf alle Besucher auszudehnen. "Die Kontrolle der inländischen Besucher muss durchgeführt werden, insbesondere wenn die Weihnachtsferien näher rücken und die Rückkehr von Studierenden und Familien aus verschiedenen Teilen des Landes zu erwarten ist", sagte Company.

Die Balearen-Regierung hatte in der Vergangenheit wiederholt auf eine Testpflicht für Reisende vom Festland gedrängt. Madrid war dem bislang nicht nachgekommen. Die Kompetenzen bei der Kontrolle der Reisenden in den Häfen und Flughäfen liegen bei der spanischen Zentralregierung. (as)