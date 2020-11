64 Prozent aller Mallorca-Passagiere von Testpflicht ausgenommen

Zurzeit müssten fast zwei Drittel aller Passagiere, die am Flughafen von Mallorca ankommen, nach den geltenden Regeln keinen negativen Corona-Test vorlegen. Nach Angaben von Flughafenbetreiber AENA landeten im Oktober 395.906 Passagiere auf den Balearen, 251.631 beziehungsweise 64 Prozent davon stammten aus anderen spanischen Regionen.

36 Prozent der Reisenden kommen aus dem Ausland. Für sie würde ein PCR-Testergebnis zwingend sein, auch wenn die Infektionslage in vielen Ländern deutlich besser als in spanischen Regionen ist, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora betont.

So weisen Deutschland und Großbritannien niedrigere Infektionszahlen auf als Andalusien, Aragón, Asturien, Kantabrien, Castilla-La Mancha, Kastilien und León, Katalonien, Extremadura, Murcia, Navarra, Baskenland, La Rioja sowie Ceuta und Melilla. Dennoch wären deutsche und britische Urlauber verpflichtet, ein negatives Testergebnis zu präsentieren. Im Gegenzug dürften Passagiere vom spanischen Festland ohne einen solchen Nachweis einreisen.

Zur Veranschaulichung führt Ultima Hora unter anderem folgende Zahlen an: In Großbritannien liegt die 14-Tage-Inzidenz bei 471,8 Fällen pro 100.000 Einwohner, in Deutschland bei 297. In Aragón beträgt diese Quote 914, in Kastilien und León 848,74.