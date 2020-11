Deutscher Unternehmer von Frau auf Mallorca abgezockt

Eine auf Mallorca wohnhafte Frau, die einer deutschen Internet-Bekanntschaft fast eine halbe Million Euro, abgeluchst hatte, muss ins Gefängnis. Das höchste Gericht der Balearen bestätigte jetzt das Urteil einer unteren Instanz, wonach die Rumänin zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt wurde.

Die Frau hatte den in Berlin ansässigen Unternehmer im Jahr 2016 im Portal Tinder kennengelernt und ihn mit einem hochklassigen Lebensstil beeindruckt. Sie zeigte sich in Luxusautos, mit Schmuck und in Markenklamotten. Die Frau gab sich zudem als Besitzerin einer Immobilienagentur und eines schönheitssalons aus und lockte den Mann auf die Insel.

Der Deutsche kaufte für ihn und die Frau daraufhin ein Haus, wo man dann auch einzog. Doch dann sagte sie ihm, in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken. Der Mann überwies ihr daraufhin insgesamt genau 403.131 Euro.

Später kam heraus, dass die Frau bereits wegen Geldwäsche Probleme mit der Justiz in Spanien hatte. Sie war 2015 sogar festgenommen worden. In ihrer Heimat Rumänien ließ sie sich wiederholt bereitwillig in People-Blättern ablichten. (it)