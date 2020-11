Malerisches Dorf auf Mallorca mutiert zum Corona-Hotspot

Das kleine Dorf Selva nördlich von Inca ist in den vergangenen Tagen zu einem Corona-Hotspot mutiert, der der Regional-Regierung zunehmend Sorgen macht. Innerhalb von nur einer Woche stieg die Zahl der Positiven von sieben auf 25, wie Bürgermeister Joan Rotger äußerte. Das sei eine Zunahme von 168 Prozent.

Die Bewohner wurden eindringlich aufgefordert, die Vorsichtsmaßnahmen zu verschärfen. Empfohlen wurde, auch dann in Bars und Restaurants Masken aufzuziehen, wenn sie gerade nicht essen oder trinken.

Selva liegt malerisch am Fuß des Tramuntana-Gebirges in der Nähe von Inca. Bekannt ist die alljährliche Hierbas-Messe, die bekanntlich wegen Corona diesmal nicht stattfand. (it)