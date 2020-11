Bei Deutschen beliebter Ort auf Mallorca überholt Lockdown-Stadt Manacor bei Infektionen

In dem bei Bundesbürgern traditionell sehr beliebten Ort Santanyí im Südosten von Mallorca ist zwischen dem 3. und 9. November eine höhere Corona-Inzidenz aktiver Fälle festgestellt worden als in der Lockdown-Stadt Manacor. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Statistik des balearischen Gesundheitsministeriums hervor. Sie beträgt dort 2,75, in Manacor handelt es sich inzwischen um nur noch 2,53.

Auch die Ferienorte Porto Cristo und Pollença sind im Augenblick stärker von der Krankheit betroffen als Mallorcas zweitgrößte Stadt. Die Lage in Ibiza-Stadt macht den Behörden ebenfalls weiterhin Sorgen.

Insgesamt jedoch scheint sich die Coronasituation auf den Balearen während der zweiten Welle zu stabilisieren. Es ist bereits von einem leichten Sinken der Kurve die Rede. In Manacor wurden die Restriktionen jedoch verlängert. (it)