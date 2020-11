Verstärkte Kontrollen in der Tramuntana wegen der vielen Ausflügler

Angesichts des großen Andrangs von Wanderern und Ausflüglern werden die Polizeikontrollen in der Serra de Tramuntana auf Mallorca an diesem Wochenende intensiviert. Das kündigte die Verkehrsleitzentrale der Balearen an.

Hingewiesen wurde darauf, nicht an den Rändern von Landstraßen zu parken und dadurch die Fahrspur zu blockieren. Dies gelte als Ordnungswidrigkeit, es würden verstärkt Bußgelder auferlegt. Angesichts des anhaltenden schönen Wetters auf Mallorca war es bereits am vergangenen Wochenende zu teils chaotischen Zuständen in dem Gebirge gekommen.

Vorsicht ist laut der Verkehrsleitbehörde besonders zwischen Bunyola und Orient am Kilometer 8 auf der MA2100 geboten. Dort würden Autos zum Teil so ungünstig abgestellt, dass sich Staus bildeten. (it)