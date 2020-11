Lockdown-Sünderin auf Mallorca zu einem halben Jahr Haft verurteilt

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat eine Frau zu einem halben Jahr Haft verurteilt, die im Frühling viermal die damals coronabedingt geltende Ausgangssperre missachtet hatte. Die Russin namens Marina F. sei von der Polizei in der Balearen-Hauptstadt dreimal darauf hingewiesen worden, was ihr Verhalten für sie für Konsequenzen haben könne, äußerte die Richterin zur Begründung. Der Angeklagten sei dies egal gewesen.

Der Frau sei es allein darum gegangen, sich über geltendes Recht hinwegzusetzen, fügte die Juristin hinzu.

Die Russin war zum ersten Mal am 21. März, danach am 27. März, später am 10. April und dann am 12. April angetroffen worden. Zur Urteilsverkündung erschien die Angeklagte nicht, der Spruch wurde in Abwesenheit verkündet. (it)