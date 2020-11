Corona lässt auf Mallorca Nachfrage nach Seniorenheim-Plätzen sinken

Angesichts der hohen Zahlen von Corona-Infektionen in Seniorenheimen auf Mallorca sinkt die Bereitschaft der Menschen, sich dort eine Bleibe zu suchen. Im Augenblick seien zehn Prozent der Plätze nicht belegt, so das balearische Sozialministerium. Das sei doppelt so viel wie üblich.

In den vergangenen Wochen war es auffallend häufig zu Corona-Ausbrüchen in Seniorenheimen auf der insel gekommen.

Neben der coronabedingten Unlust vieler Personen, hierher zu kommen, muss zudem nach jedem Todesfall sichergestellt werden, dass der Wohnbereich des Verstorbenen völlig frei von Corona ist. Das zieht gewisse Prozesse in die Länge. Und so sind den Angaben zufolge derzeit 269 der von der Regionalregierung auf den inseln unterhaltenen 2590 Betten leer.

Auch in anderen Krisensituationen als während der jetzigen Pandemie verhielt es sich auf Mallorca so, dass die Nachfrage nach Seniorenheim-Plätzen sank, weil die Rente eines Menschen auch andere Familienangehörige, etwa Arbeitslose, zeitweise über Wasser hielt. (it)

