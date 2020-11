Koordinierte Polizeiaktion gegen Ausgangssperre-Sünder und Raucher in Palma de Mallorca

Viele Menschen in Palma de Mallorca denken überhaupt nicht daran, sich an die nächtliche Ausgangssperre oder an andere coronabedingte Verbote zu halten. Im Rahmen einer gemeinschaftlichen Sonderaktion des "Grupo Alazán" der spanischen Nationalpolizei, Inspektoren der Balearen-Regierung und einer Spezialeinheit der Lokalpolizei wurden zwischen Donnerstagabend und Sonntag in 173 Fällen Bußgelder verhängt.

Besonders renitent zeigten sich notorische jugendliche Raucher im Lonja-Viertel und an der Plaça Drassanes. Rauchen in der Öffentlichkeit ist wegen der Ansteckungsgefahr mit Corona streng verboten.

Außerdem wurden mehrere illegale Feste aufgelöst, etwa in einer Garage in der Straße Médico José Darder. Auch in Gebäuden in den Gewerbeparks Can Valero und Son Castelló wurden Partys beendet. Auch mehrere Bars und Restaurants wurden mit Bußgeldern wegen Nicht-Einhaltung von Anticorona-Maßnahmen belegt. (it)