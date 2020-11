Weiteres Flüchtlingsboot vor Cala d'Or abgefangen

Die Guardia Civil hat in der Nacht zum Montag ein Flüchtlingsbot mit fünf Personen an Bord vor Cala d'Or im Osten von Mallorca abgefangen.

Das Boot wurde um ein Uhr nachts in der Nähe von Cala Ferrera bei Cala d'Or (Santanyí) gesichtet. Am Sonntag wurden zwei Boote mit insgesamt 21 Personen an Bord vor Mallorca und der kleinen Insel Cabrera entdeckt.

Seit Wochen nehmen vermehrt Migrantenboote Kurs auf Mallorca und die Nachbarinseln.