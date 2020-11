Merkel warnt angesichts von Corona erneut vor Reisen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Deutschen erneut eindringlich vor Reisen gewarnt. Sogar auf Tagesausflüge solle verzichtet werden, geht aus einer am Montag von Medien verbreiteten Beschlussvorlage hervor. Bereits in den vergangenen Wochen war von Seiten der Bundesregierung wiederholt von Reisen abgeraten worden.

Urlauber aus Deutschland sind momentan auf Mallorca sehr dünn gesät. In der Stadt Palma und woanders sind kaum solche Besucher unterwegs.

Beim erneuten sogenannten Corona-Gipfel angesichts der Verschärfung der Corona-Lage kündigte sich am Montag an, dass wegen des Widerstands der Länder wichtige Entscheidungen aus der Beschlussvorlage erst in der kommenden Woche fallen, möglicherweise am 23. November. Protest gegen Merkels Pläne kam dabei sowohl von SPD-regierten Ländern als auch von CDU-geführten. (it)