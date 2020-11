In diesen bei Deutschen beliebten Orten auf Mallorca steigt die Krankenzahl

Während sich die Corona-Lage in Orten wie der im Lockdown befindlichen Stadt Manacor und in Pollença verbessert, gehen die Zahlen woanders nach oben. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Statistik des balearischen Gesundheitsministeriums hervor.

Zu den Orten, wo sich die Situation verschlechtert, gehören zwei Deutschen-Hotspots: In Calvià nahm die Zahl der positiv getesteten Personen in den vergangenen drei Tagen um elf Fälle zu, in Felanitx waren es ebenfalls elf und in Llucmajor zehn. Sa Pobla ist der Ort mit der größten Zunahme, dort stieg die Zahl der Fälle um 13 an.

in Manacor scheint der schon länger dauernde Lockdown Früchte zu tragen: Dort ging die Fallzahl von 270 um 34 auf 240 zurück. In Pollença, wo es in den vergangenen Wochen ebenfalls gróßere Probleme gab, reduzierte sich diese um eine Person. (it)