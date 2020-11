BMW-Fahrer soll versucht haben, Kinder vor Schule auf Mallorca zu entführen

Die Berichte über weitere angebliche Entführungsversuche vor Schulen auf Mallorca reißen nicht ab. Nach Fällen unter anderem in Santa Maria, Consell und in Palmas Viertel Son Rapinya soll es nun im Problembezirk Son Gotleu zu zwei Zwischenfällen gekommen sein, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Dienstag meldete.

Einer Strafanzeige zufolge versuchte der Fahrer eines schwarzen BMW, einen auf dem Nachhauseweg befindlichen Schüler eindringlich dazu zu überreden, zu ihm ins Auto zu steigen. Das Kind konnte nach eigenen Angaben fliehen. Laut der zweiten Anzeige versuchte der Fahrer des gleichen Autos sogar, einen Jungen in das Fahrzeuginnere zu ziehen.

Bei der Schule, in deren Nähe sich die Zwischenfälle zutrugen, handelt es sich um das staatliche Institut Josep Sureda i Blanes.

Auch woanders auf Mallorca war es in den vergangenen Wochen wiederholt zu tatsächlichen oder angeblichen Entführungsversuchen gekommen worden. (it)