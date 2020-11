Frau überrascht Einbrecher im Urlauberort Peguera nach der Tat

Eine Bewohnerin des bei Deutschen sehr beliebten Ortes Peguera im Südwesten von Mallorca hat am helllichten Tag einen Mann überrascht, der in ihre Wohnung eingebrochen war. Das teilte die Lokalpolizei von Calvià am Dienstag mit.

Die Frau war nur kurz mit ihrem Hund nach draußen gegangen, als der Kriminelle ihre Abwesenheit nutzte, um den Einbruch zu begehen. Als sie zurückkehrte, bemerkte sie den Eindringling, wie er sich entfernte und rief die Polizei. Der Mann wurde kurz nach der Tat von Polizisten in einem Auto aufgespürt und festgenommen.

infolge der Coronakrise spitzt sich die dramatische Wirtschaftslage auf Mallorca immer mehr zu, weshalb auch die Kriminalitätsrate nach oben geht. (it)