Einreise nach Mallorca: Offener Brief an Armengol dokumentiert Unsicherheit unter Deutschen

Unter deutschen Mallorca-Freunden herrscht angesichts der Entscheidung der spanischen Zentral-Regierung, ab dem 23. November ein Negativ-Ergebnis eines PCR-Tests für die Einreise aus Risikogebieten zu verlangen, zunehmend Unsicherheit. Jetzt ging ein offener Brief bei der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol ein. "Bitte beachten Sie bei der Umsetzung dieser Regelung sowie bei der Sanktionierung der Touristen, dass es in Deutschland aufgrund unzureichender Laborkapazitäten derzeit unmöglich ist, einen PCR-Test zu absolvieren und innerhalb von weniger als 72 Stunden ein schriftliches, auf Englisch oder Spanisch abgefasstes Ergebnis zu erhalten", steht darin geschrieben.

Der Brief ist auf Spanisch, Englisch und Deutsch verfasst. Er stammt von dem deutschen Unternehmer Thomas Lamsfuss. "Bitte teilen Sie mir mit, wie wir alle im Interesse der Inseln sowie der wirtschaftlichen Lage diese Vorgehensweise optimieren können, damit wir auch einreisen dürfen", heißt es im Brief weiter. Gerade für Immobilienbesitzer sei das sehr wichtig. "Vielleicht wäre die von Ihnen bereits in der Vergangenheit angesprochenen Tests bei Ankunft auf den Balearen eine Lösung?"