Easyjet bietet in Zukunft Essenskarte per Smartphone an

Die Zeiten, in denen man sich auf ein warmes Essen bei einem Mallorca-Flug freuen konnte, sind lange vorbei. Das Menü wurde durch ein Brötchen abgelöst. Irgendwann war auch dieses nicht mehr Teil des Service. Am Ende blieb ein Schokoherz und auch das verschwand. Seitdem ist das Essen bei fast allen Billigfliegern kostenpflichtig.

In Coronazeiten soll der Kauf allerdings mit so wenig Kontakt wie möglich stattfinden. Easyjet möchte in Zukunft ein Angebot nutzen, bei dem Passagiere Snacks und Getränke aus dem Bordmenü per Mobilgerät erwerben können, heißt es in einer Mitteilung. Anhand von Flugziel, Flugdauer oder auch der Tageszeit erhalten die Kunden ein individuell zugeschnittenes Angebot.

Mithilfe von WLAN an Bord haben Passagiere Zugang dazu. Der Anbieter argumentiert, dass damit auch viel Abfall vermieden werden könne. (dk)