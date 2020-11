Autofahrer überrollt zwei Passanten in Palma de Mallorca

Während der Ausgangssperre hat in der Nacht zum Donnerstag ein Autofahrer zwei Passanten in Palma de Mallorca überfahren. Der Mann floh laut Polizeiangaben zu Fuß kurz nach Mitternacht vom Tatort in der Manacor-Straße, ohne den Opfern zu helfen.

Einer der Überfahrenen, ein 54-jähriger Mann, erlag am Donnerstag seinen schweren Beinverletzungen im Krankenhaus Son Espases. Ein37-jähriger Mann erlitt einen Beinbruch.

Die Calle Manacor ist eine wichtige Ausfallstraße im Osten der Stadt. (it)

(Aktualisiert um 15.30 Uhr)