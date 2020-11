Briten ohne negativen Test riskieren im Mallorca-Airport Ausweisung

Wer aus einem Nicht-Schengen-Staat wie Großbritannien ab dem kommenden Montag auf Mallorca einreist, kann von den Behörden zurückgeschickt werden, wenn er über kein negatives Coronatest-Ergebnis verfügt. Das verlautete aus Kreisen des spanischen Gesundheitsminiteriums, wie Medien am Donnerstag berichteten.

Am Montag wird die neue Einreiseregelung für Spanien wirksam. Wer ins Land mit dem Flugzeug oder per Schiff kommt, muss ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen. Reisende ohne Test riskieren Bußgelder von bis zu 3000 Euro in sogenannten leichten Fällen. Hinzu kommt ein Pflichttest im Ankunfts-Airport oder -Hafen.

Wer aus einem Schengenstaat wie Deutschland oder Österreich kommt, kann nicht zurückgeschickt werden, da innerhalb dieses Gebiets Reisefreiheit herrscht.

Unterdessen wurden weitere Einzelheiten darüber bekannt, wie mit Schengen-Einreisenden verfahren wird, die keinen PCR-Test vorzeigen können. Laut Medienberichten werden sie von den Gesundheitskontrolleuren in einen Saal geschickt, wo Mitarbeiter der Quirón-Klinik einen Antigen-Test bei ihnen machen. Positiv getestete Personen werden dann dem öffentlichen Gesundheitssystem zugeführt. (it)