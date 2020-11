Restaurantbesucher müssen auf Mallorca künftig persönliche Daten angeben

Wer auf Mallorca das Innere eines Restaurants betritt und dort speist, muss dort künftig seine persönlichen Daten hinterlassen. Das mache es den Gesundheitsbehörden einfacher, Kontakte im Fall einer Infektion zurückzuverfolgen, sagte Landes-Tourismusminister Iago Negueruela am Donnerstag. Die Gastbetriebe müssen die Angaben 30 Tage aufbewahren.

Die Ankündigung folgte auf ein Treffen des Ministers mit Ministerpräsidentin Francina Armengol und Vertretern der Restaurantbranche im Regierungssitz Consolat de Mar in Palma. In der kommenden Woche soll verkündet werden, wann der neue Modus eingeführt werden soll.

Negueruela fügte hinzu, dass künftig jeder Bar- und Restaurantbetrieb zudem über einen CO2-Messgerät verfügen muss. Damit können Kunden prüfen, ob der Betrieb gut genug durchlüftet wird.

In einigen deutschen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen ist diese Methode bereits seit Monaten gang ung gäbe. Wer sich dort an einen Restauranttisch setzt, muss seinen Namen, die Telefonnummer und Adresse auf ein Blatt Papier notieren. (it)