Spanien-Hoteliers pochen auf Schnelltests bei Einreise

Der spanische Hotelverband Cehat will erreichen, dass das Land neben den PCR-Tests, die seit Montag 23. November an für Einreise auch auf Mallorca notwendig sind, ebenfalls die schnelleren Corona-Antigentests akzeptiert.

In einem Schreiben an Ministerpräsident Pedro Sánchez anlässlich des Beginns der Kontrollen, dem sich auch große Veranstalter angeschlossen haben, heißt es, Schnelltests seien "ein geeignetes Instrument, um den Tourismussektor zu reaktivieren". Wenn die Regierung erreichen wolle, dass der Tourismus wieder "ein strategischer Sektor für die spanische Wirtschaft" werde, „müssen wir die Dinge einfacher machen“, so Verbandspräsident Jorge Marichal.

In seiner Petition schreibt der Verband, die Kontrolle der Gesundheit einreisender Touristen müsse mit Tests erfolgen, die schnell, effizient und erschwinglich seien. In vielen Teilen Europas seien PCR-Tests noch teuer und nicht für die gesamte Bevölkerung zugänglich. Dies könnte die Nachfrage nach Spanien-Reisen negativ beeinflussen.

Besonders kritisch wird die Einführung der Pflicht zu PCR-Tests für die Kanarischen Inseln gesehen, wo die Hauptsaison gerade begonnen hat. Sie am 14. November ebenfalls Test bei der Einreise verlangt, akzeptierten aber auch die Antigen-Schnelltests. Das ist vom 23. November an nicht mehr möglich.