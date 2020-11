Symptomfreier Mann verbreitete Coronavirus auf Mallorca

Foto: C. Viera

Bei PCR-Tests, die am Wochenende in s'Arracó im Südwesten von Mallorca durchgeführt wurden, konnte nachgewiesen werden, dass ein symptomfreier Dorfbewohner mehrere Personen in seinem Umfeld infiziert hat.

Die Zahl der Corona-Infizierten stieg insgesamt von sechs auf acht, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtete. Die Gemeindeverwaltung führt seit Juni zusammen mit der Universität der Balearen (UIB) eine epidemiologische Studie in dem Ort durch. Die Massentests kosten die Gemeinde 100.000 Euro. Über einen Zeitraum von sechs Monaten sind insgesamt 5.400 Tests geplant.

Die Hälfte der Tests wird bei Mitarbeitern des öffentlichen Diensts durchgeführt, der Rest per Zufallsprinzip in der restlichen Bevölkerung, dabei wurde die Infektion des symptomfreien Manns entdeckt.