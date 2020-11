Bislang kälteste Nacht dieses Herbstes auf Mallorca registriert

Mallorca hat die bislang kälteste Nacht in diesem Herbst erlebt. In der Nacht zum Montag sackten die Temperaturen an einigen Orten unter den Gefrierpunkt. - 1,9 Grad wurden laut dem Wetterdienst Aemet in der Serra de Tramuntana gemessen. in Campos erreichte das Quecksilber plus 2 Grad und in Binissalem 3 Grad.

Die Tageswerte erreichten am Montag 17 bis 19 Grad, für Mittwoch wird sogar mit 20 Grad gerechnet.

Auch die nächtlichen Mindesttemperaturen sollen wieder steigen, und zwar um sage und schreibe zehn Grad auf 13 bis 14 Grad. (it)