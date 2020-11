Letzter Videoclub in Palma kündigt Schließung an

Der letzte verbliebene Videoclub in Palma de Mallorca wird in den kommenden Monaten schließen. Man versuche jetzt, so viele DVDs wie möglich zu verkaufen, sagte Pepe Massanet, der Betreiber, des Ladens, am Montag. Danach werde man zumachen.

In dem Laden namens Universal Video in der Ballester-Straße kann man seit 1986 Videos bzw. DVDs ausleihen. Er verfügt über 20.000 Filme im Geschäft und 60.000 weitere in einem Lagerraum. Es handelt sich um das letzte übriggebliebene Etablissement dieser Art nach der Schließung des Videoclubs Piscis vor einigen Wochen.

Betreiber Massanet begründete das Aus mit der Tatsache, dass viele jüngere Menschen Filme illegal aus dem Internet herunterladen oder Netflix abonniert haben. Mit der Schließung des Videoclubs endet ein Geschäftsmodell, das in den späten 80ern aufgekommen war und seine besten Zeiten in den 90ern hatte. (it)